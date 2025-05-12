Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Bakanı Barrot ile Telefon Görüşmesi Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel