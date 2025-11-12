Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklamaları: 'Gazze, Filistin'in Bir Parçasıdır'

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, insani yardımların girişinin engellenmemesi ve uluslararası toplumun Filistin yönetimine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Mısır ile yapılan görüşmelerde Gazze'deki durum ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir." dedi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Gazze'deki son durumun da etraflıca değerlendirildiğini söyleyen Fidan, "Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir. İsrail'in insani yardımların girişi için tüm engelleri kaldırması ve tüm sınır kapılarını açmasına yönelik çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, Mısır'a Gazze'ye insani yardım konusundaki çabaları ve Türkiye'nin yardımlarının Gazze'ye ulaştırılması konusundaki destekleri için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün bir yardım gemimiz taşıdığı yaklaşık 810 ton insani yardımla Mersin Limanı'ndan El Ariş Limanı'na hareket etti. Gazze'de geçici barıma alanlarının oluşturulması ve yeniden imar sürecinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imarı konusundaki uluslararası konferansa inşallah katkımızı da sunacağız."

Fidan, Gazze'deki idari ve güvenlik düzenlemeleri ile ilgili bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Önümüzdeki süreçte İstikrar Gücü'nün (Uluslararası İstikrar Gücü) sahadaki görev alanının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmakta. Keza Gazze'nin yönetimini üstlenmesi öngörülen Filistin Komitesi ve Barış Kurulu konusunda da yasal ve siyasi çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi gerekmekte. Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle bu konulardaki istişarelerimizi kesintisiz ve yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz."

Fidan, uluslararası toplumun Filistin'de Filistinlilerin yönetiminin esas olduğunu hatırda tutması gerektiğine işaret ederek, "Gazze Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde tartışmalı tüm konuların çözümünün mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz." dedi.

ABD ziyareti ve oradaki temaslarına değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Beyaz Saray'daki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'la Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara arasında yapılan görüşmelerin bir kısmına katılma imkanımız oldu. Orada özellikle Türkiye'nin Suriye'deki kritik konulardaki pozisyonun ne olduğunu açıkçası ortaya koyma imkanımız oldu. Amerika, Suriye ve Türkiye işbirliğinde bu sorunlara nasıl çözüm getirilebilir, özellikle ülkenin birliği, bütünlüğü meselesiyle ilgili neler yapılabilir bu konu önemliydi."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
