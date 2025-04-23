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Dışişleri Bakanı Fidan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Fidan, paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımız ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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