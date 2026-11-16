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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki toplantıda Maltalı mevkidaşı Fearne ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın Brüksel'de bulunduğu Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Maltalı mevkidaşı Fearne ile görüştü.

Kaynak: AA
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