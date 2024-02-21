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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brezilya'da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki duruma ilişkin siyasi alanda yapılabilecekler ve Libya'daki süreç ele alındı. Ayrıca, Şükri'nin Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze Paneli'ne katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brezilya'da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüştü. Gazze'deki duruma ilişkin siyasi alanda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede, Libya'daki süreç de gündeme geldi. 1-3 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Şükri'nin Forum kapsamında Gazze Paneli'ne katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde imzalanan ortak bildiri doğrultusunda ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Gazze'deki duruma ilişkin siyasi alanda yapılabileceklerin gündeme geldiği görüşmede daha fazla insani yardım için gerekli tedbirler görüşüldü.

Görüşmede, iki bakanın ayrıca bölgesel konular ve Libya'daki süreci de ele aldıkları öğrenildi.

1-3 Mart 2024 tarihinde Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Şükri'nin; Forum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Temas Grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Gazze Paneli'ne katılması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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