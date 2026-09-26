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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda Gine Bissau mevkidaşı Jamu ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda Gine Bissau mevkidaşı Jamu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jamu ile bir araya geldi. Görüşme, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta gerçekleşti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jamu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jau ile New York'ta bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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