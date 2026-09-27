Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York'ta buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York'ta buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir

Dünya devine tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi

Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: “Hâlâ ağlıyorum”

Michael Schumacher’ın eşi Corinna 12 yıl sonra konuştu: Hâlâ ağlıyorum
Gülşen Harbiye'ye damga vurdu! Yarım şalvar kombini dikkat çekti

Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu
İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

İstanbul'da dev operasyon! 150'den fazla tutuklama var
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü