Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York'ta buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman ile New York'ta buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile New York'ta bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA