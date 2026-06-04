Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman tarafından havalimanında karşılandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman tarafından havalimanında karşılandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Bangladeş'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman ile havalimanında bir araya geldi.