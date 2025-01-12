Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. Görüşme, Suriye konulu toplantılar çerçevesinde gerçekleşti.
- Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etti
RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.