Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li arabulucularla bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA