Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir.
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya- Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel