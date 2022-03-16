Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir.

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye (Rusya- Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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