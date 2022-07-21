Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu.... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu.... - Haberler

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