Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu....
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel