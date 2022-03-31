Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Haberler

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