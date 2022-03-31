Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik (savunma alanındaki) kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel