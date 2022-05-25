Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İsrail'le) Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İsrail'le) Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel