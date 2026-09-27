Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail hükümetini Batı Şeria'da müsamahayla suçladı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail hükümetinin, Filistin topraklarının gasbının devam ettiği ve Filistinlilere yönelik şiddetin arttığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlara müsamaha gösterdiğini söyledi.

Barrot, konuk olduğu France Inter radyosu ve France 2 kanalının ortak yayınında dünyadaki ve Fransa'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulundaki konuşmasında Hamas'ın Batı Şeria'da faaliyet göstermediğine ilişkin açıklamasına İsrailli yetkililerden gelen eleştiriler konusunda Barrot, "Herkes, Cumhurbaşkanı'nın ne demek istediğini anladı." dedi.

Barrot, Macron'un BM'deki sözlerinin bağlamından koparılmaması gerektiğini vurgulayarak, Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbının devam ettiğini, buradaki aşırıcı İsraillilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetin eşi görülmemiş ölçüde arttığını söyledi.

"İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaşananlara karşı suçlu ve skandal bir müsamahası söz konusu." diyen Barrot, İsrail hükümetinin bu konuda hem uluslararası hukuk hem de ülkenin güvenliği açısından suçlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Barrot, Macron'un BM Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı, Hamas'a karşı mücadelenin ve onu Filistin'in geleceğinden silme amacının (Batı Şeria'daki) bu müsamaha politikasını haklı çıkaramayacağını söylüyor ve haklı da." şeklinde konuştu.

Gazetecinin defalarca dile getirdiği "Hamas, Batı Şeria'da faaliyet gösteriyor mu?" sorusunu Barrot, "Evet" veya "Hayır" şeklinde doğrudan yanıtlamaktan kaçındı.

Barrot, "Cumhurbaşkanının argümanı açık: İsrail hükümetinin politikası, Hamas'ı zayıflatmayı sağlamıyor, ne Gazze'de ne de Batı Şeria'da." diyerek, İsrail hükümetinin politikasının, uluslararası hukuku, bölgenin ve İsrail halkının güvenliğini "ipotek altına" aldığını savundu.

"Bazı İsrailli siyasetçiler, Fransa'nın tutumunu eleştirmek için bir cümleyi bağlamından koparmak konusunda tereddüt etmiyor." diyen Barrot, ülkesinin konuyla ilgili tutumunun Tel Aviv hükümetinin tutumundan farklı olduğunu belirtti.

Barrot, Rus insansız hava aracının (İHA) Fransız havalimanına veya nükleer santrale saldırma ihtimalinin olup olmadığı konusunda ise "Bu, ihtimaller arasında." dedi.

Uzun zamandır bu ihtimallere karşı hazırlandıklarını kaydeden Barrot, "Bu düşmanca eylemler yeni değil. Bu düşmanca saldırıların son haftalarda ve aylarda artış eğilimi gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Rusya'nın Fransa dahil Avrupa ülkelerine yönelik saldırganlığının iki katına çıktığına dikkati çekerek, bu saldırganlığın dezenformasyon, siber alandaki kampanyalar ve sabotaj gibi şekillerde tezahür ettiğini savundu.

Macron'un BM'deki konuşması İsrail'in tepkisine neden olmuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 22 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki manzaranın herkes için utanç verici olduğunu söylemişti.

Macron, "Her gün ihlallerin yaşandığı Batı Şeria'da yaşananlara bakın; (bunlar) ne adına yapılıyor? Hamas, Batı Şeria'da hiçbir zaman faaliyet göstermedi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macron'un söz konusu açıklamalarını kınadığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu ifadeler "küstahça bir saçmalık" olarak nitelendirilerek, Hamas mensuplarının Batı Şeria'da İsrailli sivilleri hedef aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA