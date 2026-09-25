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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, New York'ta Müslüman Kuruluşlar Konseyi ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, New York'ta Müslüman Kuruluşlar Konseyi ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmede ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu hakkında fikir alışverişi yapıldı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile görüştüğünü bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
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