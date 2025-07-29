Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz: 'İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Uluslararası Düzen İçin Kara Bir Lekedir'

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, " İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir lekedir." dedi.

Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Fransa ile Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği ve 3 gün sürecek BM Filistin Konferansı'na Türkiye adına katılan Yılmaz, " İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, uluslararası düzende kara bir lekedir. Bu soykırımın devam etmesiyle uluslararası düzenin olumsuz etkilendiğine dair işaretler var." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İsrail'in soykırımlarının devam etmesi nedeniyle uluslararası düzenin olumsuz etkilendiğini ve kurallara dayalı bu sistemin sorgulanmaya başladığını söyledi.

"Mevcut koşullar altında acil ve kalıcı bir ateşkes en acil önceliktir; saldırgan (İsrail) buna zorlanmadıkça ateşkes mümkün değildir." diyen Yılmaz, Gazze'de İsrail'in sebep olduğu " insanlık felaketine" son verme yükümlülüğünü hatırlattı ve bunun için hep birlikte İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Filistin'in tanınmasının gereğine işaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistin devletinin tanınması gereğine işaret ettiği konuşmasında, "Bu çerçevede, tanınma yönündeki tüm son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu acil siyasi adımların yanı sıra Filistin yönetimine mümkün olan her şekilde kapasite geliştirme konusunda da yardımcı olmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, "Filistin devletinin tanınması, henüz bunu yapmamış olan herkes için atılması gereken en yakın adımdır." dedi.

Daha sonrasında ise Filistin'in yeniden inşasına ilişkin çalışmaların "gecikmeden başlatılması" gerektiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin bu çabalara aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Yılmaz, kurulması gereken Filistin devletinin ve Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Filistin'in, BM'nin silah transferini yasaklaması ve saldırganla (İsrail) ticaretin durdurulması gibi zorlayıcı önlemlerle birlikte yürütülmesi gereken güçlü ve somut bir siyasi dayanışmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sorununa da işaret eden Yılmaz, "21. yüzyılın sonunda yaşanan yerleşimci terörizmi cezasız kalmamalı, yerleşimciler ve onları destekleyenler sonuçlarına katlanmalıdır." diye konuştu.