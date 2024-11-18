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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Toprağa Verildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Toprağa Verildi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın 75 yaşında vefat eden babası Durmuş Yılmaz için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi ve sosyal kişi katıldı, cenazesi Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın vefat eden babası Durmuş Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Sefa Tepesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende taziyeleri, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve kardeşi eski Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ile diğer aile üyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Mustafa Şen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, milletvekilleri, bazı yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Durmuş Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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