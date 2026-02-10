Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Hureyci ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu toplantısı çerçevesinde bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Siyasi Direktörler toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
