Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Cidde'de Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'la görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakanlık, NSosyal hesabından Kulaklıkaya'nın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
500

