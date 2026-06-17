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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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