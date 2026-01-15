Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Suudi Mevkidaşı ile Kahire'de Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Musa Kulaklıkaya'nın Kahire'de düzenlenen Sudan barış girişimleri toplantısı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüştüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Kahire'de düzenlenen Sudan'da barış girişimlerine ilişkin  toplantı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya'nın, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde ve Birleşmiş Milletler ile iş birliğiyle Kahire'de düzenlenen, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci ile biraraya geldiğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

