Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muraikhi ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Doha'da Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Doha'da, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın, istişareler için bulunduğu Doha'da Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ile görüştüğü duyuruldu.

