Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muraikhi ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın, istişareler için bulunduğu Doha'da Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi ile görüştüğü duyuruldu.