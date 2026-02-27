Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Cidde'de Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısı için bulunduğu Cidde'de Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'yle ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: ANKA