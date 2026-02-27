Haberler

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Cidde'de Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğu Cidde'de Bangladeş ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısı için bulunduğu Cidde'de Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'yle ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı için burada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'yle ayrı ayrı biraraya geldi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: ANKA
