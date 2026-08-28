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Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya Cidde'de İİT toplantısında temaslarda bulundu

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya Cidde'de İİT toplantısında temaslarda bulundu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, yeni seçilen İİT Genel Sekreteri ve çeşitli ülkelerin bakan/müsteşarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında yeni seçilen İİT Genel Sekreteri Ismail Ould Cheikh Ahmed, Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anis Matta, Senegal Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Cheikh Niang ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Sering Modou Njie ile biraraya geldi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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