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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, BM'de Filistin 6'lı Komitesi'ne hitap etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu haftasında New York'ta temaslarda bulundu. Kulaklıkaya, boğazlar etkinliğinde su yolları güvenliğine değindi; İİT Filistin 6'lı Komitesi'ne hitap etti ve ICESCO Genel Direktörü Salim Almalik ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, "Deniz Hukuku ve Uluslararası Seyrüsefer için Kullanılan Boğazlar" konulu etkinliğe katılarak Türkiye'nin uluslararası su yollarının güvenliğine ve seyrüsefer serbestisine atfettiği öneme dikkati çekti.

Başka bir paylaşıma göre Kulaklıkaya, New York'ta BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin 6'lı Komitesi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

Bir diğer paylaşıma göre de Kulaklıkaya, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ICESCO) Genel Direktörü Salim Almalik ile görüştü.

Kaynak: AA
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