Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal'i Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal ile bir araya gelerek nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'i kabul etti" denildi.
