Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal'i Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal ile bir araya gelerek nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hacı Ali Özel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'i kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi

Cenazeye damga vuran görüntü!
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı