Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Atlantic Council'ın Düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantısına Katıldı

Levent Gümrükçü, Washington'da American Düşünce Kuruluşu Atlantic Council'ın toplantısına katılarak Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ve bölgesel meseleler hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Vaşington'da, Atlantic Council tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iştirak etmiş ve Türkiye-ABD ilişkileri, NATO ve bölgesel meseleler hakkında katılımcıların sorularını yanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
