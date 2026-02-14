Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Karadeniz Güvenliği, NATO'nun Güney Komşuluk Politikası ve yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri konularında düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katıldı.
Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
