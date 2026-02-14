Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Levent Gümrükçü, Almanya'daki 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Karadeniz Güvenliği, NATO'nun Güney Komşuluk Politikası ve Avrupa'nın yeni dünya düzenindeki yeri konularında oturumlara katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Karadeniz Güvenliği, NATO'nun Güney Komşuluk Politikası ve yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri konularında düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katıldı.

Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Gümrükçü'nün Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Karadeniz Güvenliği, NATO'nun Güney Komşuluk Politikası ve yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri konularında düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katıldığı aktarıldı.

