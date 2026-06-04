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Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Roger ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Estonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Martin Roger ile bir araya gelerek NATO Zirvesi ve Avrupa güvenliğini ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Estonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Martin Roger ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, Estonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Roger ile görüştü.

Görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ile Avrupa güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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