Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi Hovayev'le görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri üzerine özel temsilcisi İgor Hovayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik özel temsilcisi İgor Hovayev ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci, Hovayev ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

İlk kez açık açık anlattı! Gizli ilişkilerini itiraf etti