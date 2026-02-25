Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi Hovayev'le görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik özel temsilcisi İgor Hovayev ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci, Hovayev ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun