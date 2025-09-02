Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Kopenhag'da AB Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin AB işlerinden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda üyelik ve üyelik öncesi entegrasyon süreçleri ele alındı.

Ayrıca Bozay'ın toplantı kapsamında Romanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clara Staicu ile yaptığı ikili görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.