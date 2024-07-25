Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Gümülcine'de okul ziyareti gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesini ziyaret etti. Bozay, Türkiye'nin Batı Trakya'daki soydaşların eğitimine önem verdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlenen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesini ziyaret etti.

Bozay, Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesine ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Batı Trakya'daki soydaşların iyi bir eğitim almaları konusuna önem verdiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Bozay, "Sizin, komşumuz Yunanistan'da iyi bir eğitim alarak toplumun içinde yerinizi konsolide edeceğiniz, aynı zamanda da kimliğinizi, dilinizi, kültürünüzü, hepimizin ortak paydası olan değerlerimizi koruyacağımız ve bunu yaparken de hep bir adım ileriye taşıyacağımız bir ortamdayız." dedi.

Celal Bayar'ın bizzat açtığı okulda bulunmanın anlamlı olduğunu dile getiren Bozay, eğitim konusunda çağa uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.

Bozay, "600'ü aşkın öğrencinin burada eğitim görmesi, gelecek nesillerin sağlam adımlarla, sağlam bir bilinçle yetişmeleri açısından çok önemli. Biz de bu yüzden sizi ziyaret ettik. İhtiyaçlarınızı ve birlikte neler yapabileceğimizi görelim istedik. Rekabetçi bir ortamda Batı Trakyalı soydaşların belli bir seviyenin altında eğitim görmemesi, uluslararası hukuktan ve anlaşmalardan kaynaklanan eğitim haklarını en iyi şekilde kullanması bizim için öncelik." ifadelerini kullandı.

Bozay, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere Batı Trakya ziyaretini değerlendiren Bozay, "En üst düzeyde liderler arasında zaten birlikte çalışma, ortak bir komşuluk kültürü temelinde ileriye gitme konusunda siyasi irade mevcut. Biz de bu iradenin içini nasıl doldururuz ve birlikte neler yapabiliriz ona baktık" ifadelerini kullandı.

Bozay'a ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kemal Bozay Batı Trakya Celal Bayar Gümülcine Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan 'Tahsil edin' talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu

Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title