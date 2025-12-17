Haberler

Kanada'da dişi kutup ayısı, nadir görülen şekilde yabancı yavruyu sahiplendi

Güncelleme:
Kanada'da araştırmacılar, doğada nadir bir olaya tanıklık ederek, bir dişi kutup ayısının biyolojik olarak kendisine ait olmayan bir yavruyu sahiplendiğini belirledi. Olay, 45 yıldır devam eden bir araştırmada sadece 13. kez kaydedildi.

CBC News'ün haberine göre, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Polar Bears International tarafından yapılan araştırmada, GPS tasmaları aracılığıyla ayılara ilişkin veri toplandı.

Bilim insanları, 5 yaşındaki dişi ayıyı ve 10-11 aylık yavrularını, göç sırasında Manitoba eyaletindeki yoğun kutup ayısı popülasyonuyla bilinen Churchill kenti yakınlarında gözlemledi.

Dişi ayı ilk kez bu ilkbaharda doğum için girdiği ininden çıkarken görüntülendi ve o dönemde yanında bulunan tek yavruya GPS takip tasması takıldı.

Sonbaharda yeniden gözlemlenen dişi ayının yanında biri takip tasmalı, diğeri tasmasız 2 yavru bulundu. Anne ayının biyolojik olarak kendisine ait olmayan bir yavruyu sahiplendiği tespit edildi.

Bölgede 45 yıldır yürütülen ve 4 bin 600 kutup ayısının incelendiği çalışmalarda, bu olayın yalnızca 13'üncü kez kayda geçtiği ifade edildi.

"Çok nadir olduğunu biliyoruz"

Araştırmacılardan Alyssa McCall, "Bu oldukça alışılmadık bir durum. Neden gerçekleştiğini tam olarak bilmiyoruz ancak çok nadir olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğada yaşayan kutup ayılarının yetişkinliğe ulaşma olasılığının yaklaşık yüzde 50 olduğu, anne bakımının ise bu oranı artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
