'Direniş Bahar Şenliği' Sonrası Sanatçı Cem Akarsu Tutuklandı

'Direniş Bahar Şenliği' Sonrası Sanatçı Cem Akarsu Tutuklandı
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Maçka Demokrasi Parkı'nda cezaevinde tutuklu öğrenciler için düzenlenen etkinlikten sonra, sanatçı Cem Akarsu tutuklandı. Etkinlikte öğrenciler çeşitli sloganlar atarken, Çağdaş Hukukçular Derneği, başka bir müzisyenin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. Sanatçılara 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması yöneltildi.

(İSTANBUL) Maçka Demokrasi Parkı'nda dün, cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için düzenlenen "Direniş Bahar Şenliği" sonrası gözaltına alınan sanatçı Cem Akarsu tutuklandı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, şenlikten sonra Akarsu gibi aynı suçlamayla gözaltına alınan bir müzisyenin de adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Özgür Üniversite Hareketi, cumartesi günü Maçka Demokrasi Parkı'nda cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için "Direniş Bahar Şenliği" düzenledi. Çok sayıda öğrecinin katıltığı şenlikte "Ali İsmail Korkmaz isyanımızdır, bir gün çocuklarımız özgür doğacak" pankartı açılırken, "Direne direne kazanacağız", "Öğrenci tutsaklar onurumuzdur" ve "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları atıldı. Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nurettin Yıldız' protestolarında tutuklanan öğrencilerinin cezaevinden gönderdiği mektuplar okundu.

"Hak, Hukuk, Adalet" belgeseli gösterildi

Şenlikte, İlkay Akkaya, Deniz Tekin, Cem Akarsu gibi sanatçılar söylediği şarkılarla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi'nden müzisyen öğrencilerin de yer aldığı etkinlik öğrenciler tarafından hazırlan "Hak, Hukuk, Adalet" adlı belgeselin film gösterimiyle son buldu.

Etkinlikten sonra gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, etkinlikten sonra sanatçılardan birinin gece, diğerinin de bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. ÇHD, İstanbul Adliyesi'ne götürülen sanatçı Cem Akarsu'nun tutuklandığını, bir müzisyenin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. Sanatçılara 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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