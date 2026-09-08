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Diplomatik personel olduğunu söyleyen zanlı yalan beyan nedeniyle gözaltına alındı

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Amasya'da, kendisini diplomatik personel olarak tanıtan şüpheli, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Amasya'da, kendisini diplomatik personel olarak tanıtan şüpheli, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşova polis uygulama noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, M.F.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede aracın camında, "Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğuna aittir" yazısı bulunduğu, plakasına ise harfler okunmayacak şekilde etiket yapıştırıldığı belirlendi.

Liberya Cumhuriyeti Konsolosluğu personeli olduğunu gösteren kimlik sunan M.F.K'nin diplomatik dokunulmazlığına ilişkin belge ibraz edememesi ve şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine yapılan araştırmada, kimliğinin sahte, ehliyetinin ise daha önce geçici olarak geri alınmış olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Trafik ekiplerince M.F.K'ye çeşitli ihlaller nedeniyle 340 bin lira, aracın ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira para cezası kesildi, 30 gün süreyle trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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