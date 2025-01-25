Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Dinosaur World Live Tiyatrosu Ankara'da İzleyicilerle Buluştu

Dinosaur World Live Tiyatrosu Ankara'da İzleyicilerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de sahne alan 'Dinosaur World Live' tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da MEB Şura Salonunda izleyicilerle buluştu. Oyunun ana karakteri Miranda'yı canlandıran Selin Balcıoğlu, gösterinin ilgiyle izlendiğini belirtti. Ekip, yarın Ankara'da son kez sahneye çıkacak ve ardından İstanbul'da gösterim yapacak.

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da izleyicilerle buluştu.

MEB Şura Salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine, öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonuyla tiyatro severlerle buluşan "Dinosaur World Live" oyunun ana karakteri Miranda'yı canlandıran Selin Balcıoğlu, dev dinozorların kuklacılar tarafından hareket ettirmesiyle gerçekleştirilen gösterilerinin ilgiyle izlendiğini belirtti.

Oyunu her sahnelediklerinde heyecanla karşılandıklarını belirten Balcıoğlu, "Oyunda yaşatmaya çalıştığımız tüm duygular, heyecan ve ilham, yeri geldiğinde korku hepsini gayet coşkulu bir şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

-"Oyunda 5 kuklacı 7 tanede kuklamız var"

Dinozorların hareket etmesini sağlayan kuklacıların bazen zorlandığına dikkati çeken Balcıoğlu, "Oyunda 5 kuklacı 7 tanede kuklamız var. Dinozorlarımız çok ağır. Bazen yeri geldiğinde bir tane kuklacı 40 kiloya kadar taşımak durumunda oluyor. İnanılmaz bir kas ve güç gerektiren bir oyun. O teknik açıdan çok zor. Ciddi bir ekspertiz gerektirir kuklacılık. Oyunculuğun çok farklı ve özel bir işidir." dedi.

Oyunun içeriğinden ve canlandırdığı "Miranda" karakterinden bahseden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Miranda 25 yaşında. Annesi ve babası paleontolog, Arjantin kıyı adasında yaşamışlar. Bu adada dinozorlar hala var. Şimdi gerek Türkiye olsun Avrupa'nın çeşitli yerleri olsun İngiltere veya Amerika olsun oradaki seyircilere dinozorlarını tanıtmak istiyor. Karakter dinozorlarına çok bağlı ve Miranda'nın ana hedefi çok sevdiği dinozorlarını tanıtmak ve onlarla ilgili bilgi vermek ama bunlar vahşi hayvan olduğu için pek de istediği gibi ilerlemiyor."

Yarın Ankara'da son kez sahneye çıkacak ekip, 29 Ocak-2 Şubat'ta İstanbul'da tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
img

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
img

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.