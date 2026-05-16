Haberler

Sokak ortasında tabanca ile vurulan kadın, berber dükkanına sığındı

Sokak ortasında tabanca ile vurulan kadın, berber dükkanına sığındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını tabancayla bacaklarından vuran şüpheli gözaltına alındı. Yaralı kadın bir berber dükkanına sığınarak kurtuldu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Ç.K. (41) isimli kadın, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. (47) tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Sokak ortasında kanlar içinde kalan Ç.K. bir berber dükkanına sığınırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tabakhane Mahallesi'nde bulunan Diriliş Yunus Emre Parkı mevkisinde meydana geldi. Ç.K. isimli kadın ile daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.Y., tabancayla havaya ateş etti. İ.Y. daha sonra korkuyla kaçmaya çalışan Ç.K.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan kadın, sokaktaki berber dükkanına sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edilirken; İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak