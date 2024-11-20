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Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürülen Kadın Defnedildi

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Boğularak Öldürülen Kadın Defnedildi
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Mersin'in Toroslar ilçesinde Aybeniz Top, dini nikahlı eşi Hasan F. tarafından tülbentle boğularak öldürüldü. Olay sonrası Hasan F. gözaltına alınarak tutuklandı. Top'un cenazesi Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Aybeniz Top (24) ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

Cenaze toprağa verildi

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Aybeniz Top'un cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Televizyon programında "kaçırıldı" iddiasında bulunmuş

Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırılmadığını, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Top'un, programdan sonra tekrar bir araya gelme kararı aldığı Hasan F. ile babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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