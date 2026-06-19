Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan iki otomobilde uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.C.S, M.C.İ. ile Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz