Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan rüşvet operasyonunda, eğlence mekanının sahibi ve bir kamu çalışanı arasında bağlantı olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eğlence mekanının sahibinin bir kamu çalışanıyla irtibatının bulunduğu, yapılacak denetimlerden para karşılığı haberdar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, eğlence mekanı, 3 adres ve 2 araçta yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
