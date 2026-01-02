Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eğlence mekanının sahibinin bir kamu çalışanıyla irtibatının bulunduğu, yapılacak denetimlerden para karşılığı haberdar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, eğlence mekanı, 3 adres ve 2 araçta yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyale el koydu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.