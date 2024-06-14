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Dinar'da otobüs duraklarında kitaplık oluşturuldu

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Fatih Mahallesi Muhtarı Barış Uslu tarafından otobüs duraklarına öğrenciler ve vatandaşların kullanması için kitaplık kuruldu. Uslu, yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızı ve mahalle sakinlerini okumaya teşvik etmek amacıyla 'Okuduğunu Getir, Okumadığını Götür' sloganıyla duraklara yaptığımız kitaplıklar ilgi gördü. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz.' ifadesini kullandı. Şuhut'ta arazide çıkan yangın söndürüldü. Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Paşacık köyünde arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dinar'da otobüs duraklarında kitaplık oluşturuldu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Barış Uslu tarafından otobüs duraklarına öğrenciler ve vatandaşların kullanması için kitaplık kurdu.

Uslu, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı ve mahalle sakinlerini okumaya teşvik etmek amacıyla 'Okuduğunu Getir, Okumadığını Götür' sloganıyla duraklara yaptığımız kitaplıklar ilgi gördü. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şuhut'ta arazide çıkan yangın söndürüldü

Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Paşacık köyünde arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Şuhut Getir Fatih Çevre Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

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