Dinar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Dinar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.O. (26) idaresindeki kamyonet, Akçaköy yakınlarında A.M.B'nin (20) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan E.D.D. ile T.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz