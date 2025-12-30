Haberler

Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan kaçak alkol operasyonunda 153 litre kaçak içki ele geçirildi. Gürültü yoluyla yapılan baskında İ.A. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaçak alkol operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iki adres ile bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, 153 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.A'ya adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı