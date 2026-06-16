Haberler

Dinar İlçesinde Başkan Topçu'nun Aracının Yanında Bıçakla Fark Edildi; O Anlar Kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle bekleyen şüpheli fark edildi. Hakaret ve tehditlerde bulunan şüpheli motosikletle kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1) DİNAR İLÇESİNDE BAŞKAN TOPÇU'NUN ARACININ YANINDA BIÇAKLA FARK EDİLDİ; O ANLAR KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle bekleyen şüpheli fark edildi. Topçu'ya saldırıda bulunacağı iddia edilen şüpheli, hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra uzaklaştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Dinar Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. Belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada, elinde kesici alet bulunan bir kişinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanına gizlenmeye çalıştığı fark edildi. Şüpheliyi gören AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye personelleri kendisine müdahale etti. İlçe Başkanı Demir, belediyede geçici işçi statüsünün sona ermesinin ardından çıkarılan K.E. olduğu belirlenen şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Belediye başkanına yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunan K.E. bir süre sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada meclis toplantısında bulunan Başkan Veysel Topçu'nun sonradan olayı öğrenip şikayetçi olması üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracın yanında beklerken fark edilmesi, belediye görevlilerinin duruma müdahale etmesi ve şüphelinin olay yerinden motosikletiyle ayrılması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Futbolculuğunun yanı sıra fizik ve matematik profesörüymüş

Herkes bu çocuğu konuşuyor
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
İzmir'de, 'dekolteyi seven' çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı

İzmir’de akıllara durgunluk veren iş ilanı! Herkes aynı yorumu yaptı

Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Nicolo Zaniolo resmen Udinese'de

Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık! Transfer gece yarısı açıklandı