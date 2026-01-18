Haberler

Kocasinan'da din görevlilerine afet eğitimi verildi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan İlçe Müftülüğü işbirliğiyle din görevlilerine yönelik afet eğitimi düzenlendi. Eğitimde, afet öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak ele alındı. İl Müftülüğü ayrıca bağımlılıkla mücadele eğitimi de sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan İlçe Müftülüğü işbirliğinde din görevlilerine afet eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli din görevlilerine yönelik Müftülük Sitesi Cami Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, afet öncesi, anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Müftülüğü tarafından, bağımlılıkla mücadele eğitimi de verildi.

İlçe Müftüsü Emin Patan, eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
