Din Adamlarından Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne Ziyaret

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun dün tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere Gazze'ye gitti.

Kudüs'teki kiliselerden yapılan açıklamaya göre, 3. Theophilos ve Kardinal Pizzaballa, sabah saatlerinde Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.

Ziyaretin, Gazze şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne İsrail ordusunun perşembe düzenlediği saldırı üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi'nden Peder Melatios Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din adamlarının ulaşımının Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla İsrail ordusunun koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi.

İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle ziyaretin "günlük ve sınırlı olduğunu" aktaran Basal, din adamlarının Gazze ile dayanışma göstermek için buraya gittiğini, hayatını kaybedenler için cemaate taziyede bulunacağını aktardı.

Basal, kiliselerin ortak biçimde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, bölgede barışın sağlanması çağrısı yaptıklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze'de kilise saldırısına tepkiler sürüyor

İsrail'in Gazze şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya tepkiler devam ediyor.

Kudüs'teki kiliselerin patrikleri ve dini liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun "çirkin" saldırısı karşısında ortak bir tavırla buraya sığınan insanların yanında yer aldıklarını, "tam bir birlik içinde bu suçu kınadıklarını" vurguladı.

Mabetlerin uluslararası hukuka göre koruma altında olduğuna işaret eden kilise liderleri, "aralarında özel ihtiyaçlara sahip çocukların da yer aldığı 600 kişinin sığındığı kilisenin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini" belirtti.

Kilise yöneticileri, dünya liderleri ile Birleşmiş Milletler'e bir an önce ateşkesi sağlamaları, tüm dini ve insani mekanların korunması, Gazze'deki açlık çeken kitleler için çağrı yaptıklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İngilizce X hesabından Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 600'den fazla camiyi yerle bir ettiği ve en az 4 kiliseyi hedef aldığı, 58 binden fazla Filistinlinin ise ölümüne neden olduğu bilinmesine karşın, söz konusu açıklamada Tel Aviv'in "sivilleri ve kutsal mekanları koruma taahhüdünü yerine getirdiği" savunulmuştu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği soykırım boyutuna varan saldırılarla tüm bölgenin enkaz haline gelmesine neden olan İsrail'in kiliseyi hedef alan son saldırısı tepkilere yol açmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak kilise saldırısına tepkisini ifade ettiğini aktarmıştı.

Leavitt, "Başbakanın bir açıklama yapmayı kabul ettiğini anlıyorum. İsraillilerin o Katolik kilisesini vurması bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı.