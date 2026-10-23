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Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da CSO'nun özel konuğu olacak

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Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olacak. Konserde Murat Karahan, Zarina Altynbayeva ve Atajan Berdiyev de sahne alacak.

Kazakistanlı müzisyen, söz yazarı ve multi enstrümantalist Dimash Qudaibergen, Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak 28 Ekim'de konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Türk Devletleri Teşkilatı Özel Konseri düzenlenecek.

Türk dünyasının yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konser, müziğin, dansın ve ortak kültürel mirasın görkemli buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen, konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın özel konuğu olarak yer alacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, Murat Karahan, Zarina Altynbayeva, Atajan Berdiyev, Beril Yürekli El, Ramil Gasimov, Zaira Raimbekova, Umid Shavkat Ugli ve Saltanat Dauletkhanova da sahne alacak.

Devlet Çoksesli Korosu ile müzik ve dans topluluklarının katılımıyla gerçekleşecek buluşma, Türk dünyasının kültürel zenginliğini ve kardeşlik bağlarını sanatın gücüyle yansıtacak.

Kaynak: AA
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