Kazak şarkıcı Dimash Qudaibergen, Etnospor'da konser verdi
Kazak şarkıcı Dimash Qudaibergen, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde yaklaşık iki saat sahnede kalarak Kazakça, İngilizce ve Rusça eserler seslendirdi. Konsere yerli ve yabancı hayranlar yoğun ilgi gösterdi.
Kazak şarkıcı Dimash Qudaibergen, İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında konser verdi.
Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, sanatçının yerli ve yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Kazak müzisyen ve dansçılarla aynı sahneyi paylaşan Qudaibergen, yaklaşık iki saat süren konserde Kazakça, İngilizce ve Rusça eserler seslendirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani