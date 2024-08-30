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Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

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İzmir'de verdiği bi sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Verdiği röportaj sırasında, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin eleştirilerde bulunurken kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu'ndan beklenen haber geldi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz edilmiş, ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklu yargılanmasının devamını karar verilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Dilruba'yı Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

GECE SAATLERİNDE TAHLİYE EDİLDİ

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba'nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

ZİYA BAŞKAN:

İnşallah bundan sonra konuşurken biraz daha dikkat ederler tabii ki eleştiriye herkes açıktır ama hakaret içermemesi lazım

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Zebra 21:

Geç gelen adalet

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BOZKURTLAR ÖLMEZ:

Evet Adalet yoktur eğer olsaydı bu kadar dışarı çıkamazdı İnşAllah adalet sokakta yerini bulur.

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Ali Kerem:

adalet sistemide oyuncağa döndü

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Burhan ÇABUK:

Ülke olarak tam da sorunumuz bu. Yapanın yanına kâr kalıyor. Suç işleyen caydırıcı bir şekilde cezalandırılmalı ki başkaları teşebbüs edemezsin.

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faruk merttürk:

Geçmiş olsun Dilruba. Gururla taşıyacağın bir madalya kazandın.

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NAKRE:

Mansur yavaşın işinden ettiği zorunlu izne gönderildiği spikerde işine tekrar dönebilecekmi

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Savas Ozturk:

Dilruba yüzde 48’lik dilimin duygularına tercüman oldun teşekkürler

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Yıldırım YILDIZ:

Gece yarısı tahliye etmek tamamen keyfidir ve zulüm etmektir kim olursa olsun , gece çalışmayan hiç bir kurum ve adalet maşallah tahliyelerde gece 00.00 dan sonra iş başı yapıyor

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VEFA:

Açkurtlar size de sıra gelecek. Sabırla bekleyin!...

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